Ancora un colpo di scena in casa Ryanair. Dopo lunghe battaglie, il vettore low cost ha fissato un clamoroso accordo di partnership con Booking Holdings che consentirà alla compagnia di avere accesso alle vendite tramite i marchi di Booking.com, Kayak, Priceline e Agoda. In questo modo una delle principali Ota a livello internazionale Holdings entra a far parte dell’ampia lista di partner “Ota approved” di Ryanair, che include loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, Tui, El Corte Inglés ed Expedia.

Il commento

“Questa nuova partnership con Booking Holdings è una notizia positiva per tutti i clienti che prenotano o confrontano i prezzi tramite Booking.com, Kayak, Priceline e Agoda, dove avranno piena trasparenza sui prezzi e riceveranno direttamente sul loro telefono tutti gli aggiornamenti essenziali di Ryanair – commenta il cmo della low cost Dara Brady -. Questa collaborazione dimostra come le ‘Ota approvate’ e Ryanair possano lavorare insieme per tutelare e avvantaggiare i consumatori, offrendo loro maggiore scelta a tariffe più basse”.

Primi dettagli

L’accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair possano accedere al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica cliente di Ryanair, assicurando così la ricezione diretta degli aggiornamenti essenziali sui voli. “Unendo l’accesso ai voli a basso costo di Ryanair e alla sua rete di oltre 235 destinazioni con la tecnologia innovativa, intuitiva, la semplicità e flessibilità offerte dai nostri brand, questa partnership rafforza il nostro impegno a garantire un’esperienza di prenotazione affidabile e senza interruzioni ai clienti di tutto il mondo”, conclude Todd Henrich, svp corporate development di Booking Holdings.