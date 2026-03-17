Dopo i voli su Milano Malpensa, Torino, Genova e Trieste, Aeroitalia raddoppia sull’aeroporto di Salerno e annuncia quattro rotte estive (luglio e agosto) oltre confine: Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Maiorca. Tutte con frequenza bisettimanale a eccezione del volo su Ibiza.

“Grazie alla sua posizione strategica tra il Cilento – sottolinea l’a.d. della compagnia Gaetano Intrieri -, la Costiera Amalfitana e le principali attrazioni della Campania, questo scalo rappresenta una porta d’accesso ideale per milioni di viaggiatori italiani e internazionali. Il successo di questa nuova fase è il risultato di una collaborazione virtuosa con la business community locale, le istituzioni e tutti gli stakeholder che hanno creduto nel progetto, grazie anche all’impegno e alla professionalità del gestore aeroportuale, che ha contribuito in modo determinante a trasformare una visione in realtà operativa”.

“Il secondo scalo della Campania rappresenta una risorsa strategica per il territorio e Gesac continua a sostenerne la crescita anche sul piano infrastrutturale – aggiunge Roberto Barbieri, a.d. della società di gestione degli scali di Napoli e Salerno -: è in fase di completamento il nuovo terminal di aviazione generale dedicato ai voli privati, progettato secondo i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed energetica, che sarà operativo già a partire da questa estate”.