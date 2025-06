‘Salpa in Egitto’: al via la campagna per promuovere il turismo nautico

Il Ministero del Turismo e delle Antichità, rappresentato dall’Autorità egiziana per la promozione del turismo, ha lanciato una nuova campagna dal titolo ‘Salpa in Egitto’ per promuovere il turismo nautico nel Paese.

Questa campagna, come riporta l’Ansa, sarà trasmessa su diverse piattaforme digitali, tra cui Instagram, YouTube e Google e contribuirà ad attrarre viaggiatori interessati “a questa esperienza turistica di lusso”.

Il ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, ha sottolineato che l’iniziativa rientra nelle direttive del presidente, Abdel Fattah al-Sisi, per la promozione del turismo nautico e fa parte dell’attuale strategia del ministero, lanciata con lo slogan ‘Egitto... una diversità senza pari’, che mira a promuovere la varietà di attrazioni, prodotti e modelli turistici dell’Egitto.

Fathy ha messo in luce le ampie coste egiziane, sia sul Mar Rosso che sul Mediterraneo, i moderni porti turistici, la bellezza naturale e le spiagge, che posizionano il Paese come destinazione ideale per gli yacht con un vantaggio competitivo a livello regionale e internazionale.

La campagna di due mesi include la creazione di contenuti e materiali promozionali innovativi che metteranno in risalto le principali risorse del turismo marittimo egiziano, come i moderni porti turistici, le isole turistiche, le città costiere e le varie attività disponibili per i visitatori.