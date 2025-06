Nuova strategia di investimento per il governo egiziano, che punta a raggiungere 30 milioni di turisti all’anno entro il 2031.

Il piano, come riporta AnsaMed, è stato esaminato durante una recente riunione di gabinetto presieduta dal primo ministro Mostafa Madbouly, durante la quale sono stati discussi obiettivi specifici per il settore del turismo e delle antichità.

La strategia si concentra sull’aumento degli investimenti diretti esteri attraverso l’individuazione di chiare opportunità nel settore turistico.

Il ministero del Turismo e delle Antichità guiderà gli sforzi per monitorare e raccogliere dati sui progetti disponibili attraverso una “banca delle opportunità di investimento” centralizzata e l’ampliamento della capacità ricettiva alberghiera è una componente chiave del piano.

Solo nel 2024, sono state aggiunte 7 mila 200 nuove camere d’albergo in tutto il Paese, più della metà delle quali di nuova costruzione. Entro la fine del 2025, il ministero prevede di aggiungerne altre 19 mila.

La strategia prevede anche finanziamenti per lo sviluppo di servizi turistici come ristoranti, caffè e siti storici. Negli ultimi cinque anni, il Consiglio Supremo delle Antichità ha completato in media 36 progetti di restauro all’anno e ulteriori investimenti sosterranno iniziative simili.

Dal 2025 al 2031, le nuove aree di investimento includeranno parchi a tema, safari nel deserto, ammodernamenti delle infrastrutture alberghiere e il riutilizzo adattivo di siti archeologici attraverso accordi pubblico-privati.