Israele: normale operatività per gli aeroporti Ben Gurion e Haifa

Stanno tornando alla normale operatività gli aeroporti Ben Gurion di Tel Aviv e lo scalo di Haifa. Dopo una prima parziale riapertura lunedì scorso per favorire il rimpatrio dei cittadini israeliani bloccati all’estero, sono state ora revocate le limitazioni sul numero di voli in arrivo e in partenza, così come quelle sul numero di passeggeri per ciascun volo. Inoltre, non sono più in vigore restrizioni all’accesso degli aeroporti da parte dei passeggeri e degli accompagnatori.

“L’Autorità Aeroportuale e l’aeroporto Ben Gurion – si legge in un comunicato - sono in costante contatto con le compagnie aeree israeliane e internazionali con l’obiettivo di aggiornare il piano voli e accelerare il pieno ripristino delle operazioni da parte di tutte le compagnie. L’Autorità Aeroportuale raccomanda al pubblico di seguire le comunicazioni delle compagnie aeree per ricevere informazioni aggiornate sull’operatività dei voli”.