L’estate del 2026 sarà quella del Roma-Seattle. La nuova rotta si sta rivelando gettonatissima e, dopo l’annuncio del volo da parte di Alaska Airlines, arriva subito un competitor di prima fascia: Delta Air Lines.

La nuova rotta prenderà il via il prossimo 6 maggio con una frequenza giornaliera e sarà seguita il giorno dopo dal lancio del volo anche su Barcellona. La compagnia con sede ad Atlanta non ha indicato se queste rotte opereranno tutto l'anno o solo per la stagione estiva, anche se rotte come queste vengono tipicamente annullate durante i mesi invernali. Con queste aggiunte, Delta servirà ora cinque destinazioni europee da Seattle.

Per il collegamento, si legge su Simpleflying, Delta utilizzerà gli A330-900 configurati con 281 posti, costituito da 29 suite DeltaOne, 28 posti per Premium Select e 224 posti in economica.