SiVola raddoppia il fatturato, continua il percorso di internazionalizzazione

Un totale ricavi di 49 milioni di euro nel 2024, oltre 1200 partenze e più di 41mila passeggeri trasportati dal primo viaggio venduto. SiVola, travel tech company italiana specializzata in viaggi di gruppo, riporta indicatori raddoppiati rispetto al 2023, anche grazie all’internazionalizzazione sul mercato spagnolo. “Il 2024 è stato un anno cruciale per Sivola - commenta il ceo Sergio De Luca -: abbiamo registrato una crescita del fatturato che ha superato le nostre aspettative, confermando la solidità del nostro modello di business e la fiducia dei nostri viaggiatori. Continueremo su questa strada, investendo in tecnologia e nell’espansione del nostro network di esperienze autentiche. Con 42 nazioni a catalogo e 161 itinerari attivi, SiVola è in utile dal suo primo anno di attività e l’obiettivo per il 2025 è continuare con la stessa linea strategica”.