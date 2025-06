Egyptair amplia la flotta con nuovi A350-900

Egyptair ha annunciato l’ampliamento della sua flotta di A350-900. Il presidente e amministratore delegato della compagnia, Ahmed Adel, ha confermato l’ordine di sei nuovi Airbus 350-900 per un totale di 16 nuovi aerei. “Stiamo continuamente lavorando per modernizzare la nostra flotta e offrire un’esperienza di viaggio più confortevole e sostenibile. Questa collaborazione con Airbus si basa su un rapporto di lunga data che dura da decenni, caratterizzato da molteplici accordi di successo e partnership strategiche nel settore dell’aviazione”, ha commentato il ceo.

Questo nuovo investimento sottolinea ancora una volta l’impegno della compagnia di bandiera dell’Egitto per arrivare ad avere entro il 2030 una flotta più efficiente, moderna e attenta alla sostenibilità in grado di supportarla nel suo obiettivo strategico di espansione e rafforzamento del network intercontinentale. Questa partnership consentirà di soddisfare la crescente domanda di maggiori viaggi a lungo raggio utilizzando il 25% di carburante in meno rispetto agli aeromobili precedenti e ottenendo una riduzione simile delle emissioni di carbonio, in grado di volare fino a 18.000 chilometri non-stop. Inoltre, l’A350 è in grado di operare fino al 50% di carburante per aeromobili sostenibile.

Gli A350-900 sono dotati di una cabina Airspace ampia e confortevole, e soffitti alti con un’illuminazione ambientale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Le prime consegne inizieranno entro fine 2025 con il primo aeromobile e proseguiranno fino al 2030.