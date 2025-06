Aeroporto dell’Isola d’Elba, stagione estiva al decollo

Il 2025 sarà il primo anno di gestione industriale dell’aeroporto dell’Isola d’Elba da parte di Toscana Aeroporti, che punta a valorizzare sempre più questa infrastruttura strategica per la mobilità e connettività dell’isola.

Per l’intera stagione estiva, lo scalo offrirà collegamenti sei giorni su sette con gli aeroporti di Pisa e Firenze, rafforzando così la connettività con il territorio toscano e facilitando l’arrivo dei turisti italiani e internazionali. A questi si aggiungono i voli bisettimanali con Milano Linate, che consentiranno un accesso diretto anche dal capoluogo lombardo e dal Nord Italia.

L’Elba sarà inoltre connessa all’Europa grazie ai voli bisettimanali per Mannheim, oltre ai collegamenti con Friedrichshafen, Altenrhein e Berna.

“Con l’avvio della nostra prima stagione estiva sotto la gestione di Toscana Aeroporti, vogliamo segnare un nuovo corso per l’aeroporto dell’Isola d’Elba, potenziandone il ruolo di porta d’accesso per un turismo di qualità. I collegamenti con l’Italia e l’Europa rappresentano un passo importante per lo sviluppo del territorio e per migliorare la connettività dell’isola, anche a beneficio della comunità locale. Desidero infine ringraziare i dipendenti e tutta l’organizzazione di Alatoscana per l’impegno costante senza il quale non sarebbe possibile raggiungere questi traguardi” ha dichiarato Maurizio Serini, presidente di Alatoscana.