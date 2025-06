Flynas debutta a Milano: in estate il Malpensa-Riyadh

Flynas, ci siamo. Taglio del nastro il prossimo 26 giugno per la compagnia low-cost saudita, operativa sino al 30 agosto sulla rotta Milano Malpensa-Riyadh, ma decisa a implementare i propri voli in vista di un autunno/inverno di grandi appuntamenti sportivi ed eventi nella penisola arabica.

“Cominciamo il servizio con tre voli diretti settimanali il martedì, il giovedì e il sabato mettendo a disposizione 174 posti in doppia classe - spiegano Luigi Bordoni e Rossella Sgobba, rispettivamente general manager e sales manager del gsa Edograf Helpfly - ma qualora la risposta del pubblico fosse da subito alta, le partenze potrebbero salire a cinque la settimana. In questa prima fase di promozione il collegamento è stato pensato soprattutto per il forte flusso estivo di visitatori sauditi nel Belpaese, ma luglio e agosto rappresentano ottimi mesi anche per gli italiani che desiderino godere di un’Arabia più accessibile”.

Grazie alle sue quattro basi posizionate a Riyadh, Jeddah, Medina e Dammam, Flynas permette infatti un comodo accesso alle destinazioni meridionali del cosiddetto “Triangolo d’Oro” saudita, il cui vertice è Al Ula, ma al tempo stesso garantisce comode connessioni per 70 destinazioni in Europa, Africa ed Asia, in particolare per Egitto, India e. dall’inverno 2025, attraverso la nuova rotta Jeddah-Bruxelles.