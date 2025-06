La Sicilia autentica al Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri

Wyndham Hotels & Resorts apre le porte del Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa. Il complesso da 102 camere, un tempo villa romana, poi monastero del IX secolo e infine masseria siciliana, è oggi un’oasi di tranquillità dove la pietra antica incontra gli uliveti e secoli di storia si fondono in un’esclusiva destinazione italiana a quattro stelle.

Il resort offre 83 camere, 14 junior suite e 5 king suite, tutte progettate per riflettere il fascino e la storia dell’edificio. Il Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa vanta numerosi servizi, tra cui un campo da golf a 18 buche (par 71) che si estende per 90 ettari all’interno di una piantagione rigogliosa di aranci e limoni, un centro fitness, e l’ampia Monasteri Spa, dove gli ospiti possono concedersi trattamenti di bellezza e benessere, piscine interne ed esterne, bagno turco, sauna e vasca idromassaggio.

Presso Le Ceramiche, ristorante di punta del resort, lo chef siciliano Mirko Previtera porta in tavola le sue radici e la sua maestria culinaria.

“Dolce by Wyndham è molto più di un marchio alberghiero – dichiara Dimitris Manikis, presidente Emea, Wyndham Hotels & Resorts -. È un concetto radicato nella bellezza, nella cultura e nella connessione. L’Italia, patria della dolce vita, è il luogo perfetto per farlo fiorire. La Sicilia, con il suo fascino senza tempo, è una meta ideale per i viaggiatori in cerca di autenticità e significato. Con la crescente domanda di viaggi esperienziali, Dolce continua a distinguersi, offrendo agli investitori un brand lifestyle con forte potenziale commerciale. Questo è il Wyndham Advantage: dimensione, supporto e un marchio unico”.

“Con Dolce by Wyndham Siracusa abbiamo creato più di un resort: abbiamo dato vita a un luogo dove lo spirito della Sicilia vive in ogni dettaglio – aggiunge Alberto Reggidori, ceo, All In Italia Hotels & Resorts -. È un’esperienza fatta di emozioni, sapori e libertà. Siamo orgogliosi di accogliere i nostri ospiti in un angolo autentico d’Italia. Wyndham condivide la nostra passione per l’ospitalità ed è il partner ideale per far crescere la nostra presenza nel Paese.”