Sulle nuove regole per la gestione dei bagagli a mano da parte delle compagnie europee non è ancora scritta la parola fine. E dopo le indicazioni arrivate e approvate dalla Commissione Trasporti, che di fatto autorizza i vettori a fare pagare il trolley a bordo, lasciando gratis solo un piccolo bagaglio, in attesa del voto del Parlamento europeo arriva una nuova idea che ribalta tutto.

Parte da un gruppo di parlamentari la proposta secondo cui i passeggeri hanno il diritto di potere portare con sé un trolley a bordo senza costi aggiuntivi e con una dimensione fino a un metro di larghezza. Un colpo basso in particolare per le low cost che vedrebbero completamente stravolto il loro modello di business in caso di approvazione. Nell’altra proposta, va ricordato, erano state fissate misure minime per il bagaglio a bordo di 40x30x15.

La novità, secondo quanto riportato da Preferente, ha immediatamente provocato reazioni da parte delle compagnie aeree, in particolare dal ceo della Iata Willie Walsh, secondo il quale i deputati non dovrebbero “immischiarsi in ciò che non capiscono”, perché questo potrebbe ritorcersi contro di loro. La Iata ricorda agli europarlamentari che il 73% degli europei preferisce tariffe basse e pagare per valigie aggiuntive.