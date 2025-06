Non solo Iran: le compagnie anglo-americane evitano anche l’area del Golfo Persico

Lo spazio aereo dell’Iran, per ovvi motivi, è ormai evitato da tutte le compagnie aeree del mondo.

Ma le compagnie aeree britanniche e americane stanno anche evitando l’area circostante, ovvero quella del Golfo. American Airlines, come afferma preferente.com, ha sospeso i voli sul Qatar, mentre United ha interrotto le operazioni su Dubai. Ma anche British Airways ha annunciato la sospensione dei voli su Doha e Dubai.

In ogni caso tutte le compagnie stanno offrendo ai clienti soluzioni per cambiare i programmi senza costi aggiuntivi.

Al momento non ci sono notizie di altre compagnie che abbiamo modificato i programmi in questo senso. La situazione viene comunque monitorata costantemente per eventuali evoluzioni e modifiche agli operativi.