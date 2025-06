Il Qatar chiude lo spazio aereo per precauzione “al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori”. Questo il messaggio diffuso dal Ministero degli Esteri di Doha in una nota riportata da tg24.Sky, che sottolinea come “questa disposizione fa parte di una serie di misure precauzionali adottate in base agli sviluppi nella regione”.

I tracciati su FlightRadar mostrano già i primi voli diretti a Doha cambiare rotta.

La decisione segue l’inizio dell’operazione militare di rappresaglia che l’Iran ha messo in atto contro la base americana di Al Udeid alle porte di Doha, in Qatar. Lo conferma una nota dell’Ansa riportando la tv di Stato iraniana citata dalla Tass.

Anche il sito dell’aeroporto internazionale di Doha indica che, “a seguito della dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar, l’aeroporto internazionale di Hamad conferma la sospensione temporanea del traffico aereo a causa della situazione nella regione. La nostra priorità - si legge nella nota diffusa dall’aeroporto - è sempre la sicurezza dei nostri passeggeri. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità governative e le compagnie aeree partner per assistere i passeggeri colpiti dall’emergenza. Consigliamo ai passeggeri di contattare le rispettive compagnie aeree in merito ai loro voli”.

Anche i voli per l’aeroporto internazionale di Dubai potrebbero subire variazioni, cancellazioni o modifiche. Secondo quanto riporta Il Messaggero, British Airways avrebbe già sospeso tutti i voli da Heathrow per Doha e Dubai.