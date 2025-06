Viking Vesta prende il largo da Fincantieri Ancona

Viking Vesta prende il largo dagli stabilimenti di Fincantieri Ancona. La nave, seconda unità di una nuova serie di navi da crociera realizzate per Viking, appartiene al segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni. Alla cerimonia hanno preso parte Torstein Hagen, presidente e amministratore delegato di Viking e Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi Mercantili di Fincantieri.

Vesta è dotata di 499 cabine e può accogliere fino a 998 passeggeri. Si tratta della 14ª unità che Fincantieri consegna a Viking, considerando anche le due navi expedition costruite dalla controllata norvegese Vard.

Il rapporto tra Fincantieri e Viking, avviato nel 2012, si è dimostrato tra i più solidi del settore. Tenendo conto delle navi già ordinate, dei contratti firmati e degli accordi di opzione sottoscritti, collaborazione, come riporta Affari Italiani, può ora contare su un portafoglio complessivo di 28 unità.

Tutte le unità della flotta Viking realizzate da Fincantieri rispettano le più recenti normative in materia di navigazione e sicurezza. Le navi sono dotate di motori ad alta efficienza e di sistemi avanzati per il trattamento dei gas di scarico, in grado di soddisfare le più severe normative ambientali internazionali.