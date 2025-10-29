Sono circa 380 le posizioni aperte per il nuovo progetto di ospitalità che aprirà nell’estate 2026: il Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia, la piattaforma italiana del Gruppo Arrow Global, in partnership con Mangia’s. Uan struttura che si compone di due anime complementari: il Resort 5 stelle lusso, con 105 camere e suite e il Borgo 5 stelle, con 434 camere, suite e ville ispirate ai borghi siciliani, pensato per accogliere famiglie e viaggiatori internazionali.

“Il nostro obiettivo - spiega Donato Piscuoglio, Head of Real Estate Italy, Arrow Global Italia è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa - aggiunge - nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità”.

Le selezioni

La campagna di recruitment sarà avviata grazie al supporto di Gi Group, tra le principali agenzie per il lavoro in Italia. La selezione riguarda tutte le principali aree operative e gestionali del resort e sarà condotta in stretta sinergia con Mangia’s.

Si parte dall’Area direzione e amministrazione (A&G), con figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale. Altre posizioni aperte riguardano l’Area intrattenimento (A&G Entertainment), l’Area Back Office - bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere - e l’Area Dining, che comprende diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar.

Posizioni aperte anche per l’Area Cucina, con figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward. Si chercano addetti anche per l’Area Front Office - ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager e per l’Area Tecnica e Manutenzione (POMEC), con figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.

“Un progetto rivoluzionario”

“Costa Ragusa Borgo & Resort - sottolinea Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s - rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro.”

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts - linkedin.com/company/mangias. I colloqui si svolgeranno nela filiale Gi Group di Ragusa, in Via Mariano Rumor 8, unico punto fisico di riferimento per il processo di selezione.

I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa grazie alla Mangia’s Academy, il programma di sviluppo interno giunto all’ottava edizione.