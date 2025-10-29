Lot aggiunge Bologna al suo network da Varsavia

Si aggiunge anche Bologna al network Italiano di Lot Polish Airlines. Il nuovo volo da Varsavia sarà operativo a partire dal prossimo orario estivo e avrà 6 frequenze alla settimana. Per la rotta, la quarta sull’Italia dopo Milano, Roma e Venezia, il vettore utilizzerà un Boeing 737Max8.

“Da diversi anni stiamo vivendo uno sviluppo molto positivo in Italia con una crescente domanda per i nostri servizi di voli globali via Varsavia, soprattutto perché l'Aeroporto Chopin nella capitale polacca è perfettamente adatto per i voli in coincidenza senza lunghe attese - afferma Amit Ray, direttore Italia, mercati DACH, Malta + India e responsabile delle vendite globali corporate e strategiche -. Siamo entusiasti di due prime italiane il 30 marzo 2026: il volo inaugurale da Bologna a Varsavia e, come recentemente annunciato, il volo inaugurale da Roma a Cracovia”.

A Varsavia gli ospiti provenienti da Bologna possono trasferirsi verso molti voli in coincidenza – ad esempio, verso New York e Chicago negli Stati Uniti; verso Tokyo e Seoul in Estremo Oriente; verso Delhi, Tashkent, Baku e Tbilisi in Asia centrale e meridionale; e verso Cracovia, Oslo, Stoccolma e Tallinn all'interno della Polonia e dell'Europa.