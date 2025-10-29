TTG Italia
Italian Exhibition Group

Lot aggiunge Bologna al suo network da Varsavia

Lot aggiunge Bologna al suo network da Varsavia

Si aggiunge anche Bologna al network Italiano di Lot Polish Airlines. Il nuovo volo da Varsavia sarà operativo a partire dal prossimo orario estivo e avrà 6 frequenze alla settimana. Per la rotta, la quarta sull’Italia dopo Milano, Roma e Venezia, il vettore utilizzerà un Boeing 737Max8.

“Da diversi anni stiamo vivendo uno sviluppo molto positivo in Italia con una crescente domanda per i nostri servizi di voli globali via Varsavia, soprattutto perché l'Aeroporto Chopin nella capitale polacca è perfettamente adatto per i voli in coincidenza senza lunghe attese - afferma Amit Ray, direttore Italia, mercati DACH, Malta + India e responsabile delle vendite globali corporate e strategiche -. Siamo entusiasti di due prime italiane il 30 marzo 2026: il volo inaugurale da Bologna a Varsavia e, come recentemente annunciato, il volo inaugurale da Roma a Cracovia”.

A Varsavia gli ospiti provenienti da Bologna possono trasferirsi verso molti voli in coincidenza – ad esempio, verso New York e Chicago negli Stati Uniti; verso Tokyo e Seoul in Estremo Oriente; verso Delhi, Tashkent, Baku e Tbilisi in Asia centrale e meridionale; e verso Cracovia, Oslo, Stoccolma e Tallinn all'interno della Polonia e dell'Europa.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana