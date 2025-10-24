Lot apre il diretto Roma-Cracovia dal 2026

Dalla prossima estate Lot Polish Airlines apre una nuova destinazione per i passeggeri italiani. Si tratta di Cracovia, città polacca amatissima dai viaggiatori tricolore, che dal 30 marzo 2026 sarà collegata con volo diretto da Roma operativo tutto l’anno.

I voli saranno effettuati ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica, mentre durante l'orario invernale saranno operati quattro volte a settimana.

“L’Italia è un mercato strategico per noi, dove stiamo assistendo a una crescita significativa da diversi anni. In linea con l’elevata domanda, stiamo espandendo le nostre operazioni qui lanciando per la prima volta voli diretti per Cracovia” sottolinea Amit Ray, direttore Italia, mercati Dach, Malta + India e responsabile vendite aziendali e strategiche globali di Lot Polish Airlines.

I voli decolleranno da Roma Fiumicino alle 12.45 con arrivo a Cracovia alle 14.50 mentre la tratta di ritorno prevede la partenza dalla Polonia alle 9.45 e l’arrivo a Roma alle 11.45.