Dalle Alpi alle Seychelles, le feste secondo Club Med

Proposte premium all inclusive, pensate per vivere le feste lontano dalla routine, tra natura, luce e panorami che rigenerano. Questa la programmazione di Club Med per le festività 2025.

Per chi non vuole andare troppo lontano e cerca la neve, l’operatore propone location uniche e suggestive sulle Alpi, perfette per vivere la magia del Natale. Come gli chalet di legno del resort di Pragelato Sestriere, sul comprensorio della Vialattea.

Con il pacchetto neve premium all inclusive gli ospiti possono godere di cucina gourmet e open bar disponibili tutto il giorno, ski pass consegnato all’arrivo per iniziare subito a vivere le piste, e fino a 25 ore settimanali di lezioni di sci e snowboard per ogni livello a partire dai 4 anni. A queste si aggiungono ciaspolate, attività indoor, sauna, hammam e momenti di après-ski gastronomico che arricchiscono ogni giornata con esperienze sempre nuove; per le famiglie, i Kids Club e gli spazi dedicati ai più piccoli garantiscono serenità e divertimento per tutti, mentre la colazione in camera permette di iniziare la giornata con un comfort in più. Inoltre, i bambini fino ai 4 anni soggiornano gratuitamente.

Per chi cerca destinazioni più calde, Club Med punta su Seychelles, con Club Med Seychelles, resort della gamma Exclusive Collection immerso in un parco marino protetto sull’isola privata di Sainte Anne; Martinica, con il Club Med Les Boucaniers, rifugio ideale per chi immagina le festività come un’esplosione di luce e vitalità; e Maldive, con il Club Med Kani, tra giardini lussureggianti e spiagge incontaminate.