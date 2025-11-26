Il Brasile installa i turistometri e punta a 10 milioni di arrivi

Il governo brasiliano punta a 10 milioni di visitatori entro il 2025 e in attesa di questo risultato ha inaugurato due “turistometri”, ovvero 2 maxi-display installati a Brasilia e Rio de Janeiro per conteggiare in tempo reale gli arrivi internazionali nel Paese. I dispositivi partono dagli 8 milioni di visitatori stranieri già registrati e il conteggio resterà attivo fino al 31 dicembre, quando si dovrebbero raggiungere i 10 milioni di arrivi. Negli ultimi due anni e mezzo il turismo ha creato in Brasile circa 520mila nuovi posti di lavoro. “Dove arriva il turismo, finisce la povertà. Dove arriva il turismo, finisce la miseria”, ha dichiarato il Ministro Sabino Celso, ribadendo che l'obiettivo del governo è farne una delle principali risorse economiche del Paese.