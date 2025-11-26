Ryanair: inibitoria per eDreams Prime a Berlino

Una sentenza a favore di Ryanair nella sua battaglia contro le Ota è quella emessa oggi dal Tribunale Regionale di Berlino, che vieta a eDreams di utilizzare un’affermazione ritenuta ingannevole dalla compagnia relativa a presunti risparmi e di avvalersi di alcune clausole dei termini e condizioni del programma eDreams Prime, che il Tribunale ha ritenuto illecite e, pertanto, scorrette ai sensi della legge tedesca sulla concorrenza sleale.

Il Tribunale di Berlino ha emesso l’inibitoria definitiva in seguito alle sue conclusioni dell’ottobre 2024, secondo le quali diverse clausole del programma eDreams Prime risultavano “illecite”, “ingannevoli” e in violazione del “principio di trasparenza” previsto dalla normativa tedesca a tutela dei consumatori. L’inibitoria definitiva, emessa dopo che eDreams ha accettato di correggere le violazioni al principio di trasparenza individuate da Ryanair, vieta a eDreams di omettere l’indicazione del momento in cui potrebbero verificarsi aumenti del costo di Prime, di imporre condizioni che implichino che la prosecuzione dell’utilizzo di Prime equivalga ad accettare tali aumenti di prezzo e di formulare affermazioni ingannevoli relative ai risparmi.

“Accogliamo con favore la decisione del Tribunale Regionale di Berlino di emettere un’inibitoria definitiva che impedisce a eDreams di utilizzare termini e condizioni di eDreams Prime che il Tribunale ha già ritenuto “illeciti” o “ingannevoli” ai sensi della legge tedesca sulla concorrenza sleale, nonché termini che il Tribunale ha considerato in violazione dei “requisiti di trasparenza” previsti dalla normativa tedesca a tutela dei consumatori - commenta Dara Brady, chief marketing officer di Ryanair -.Ryanair invita nuovamente le autorità europee per la protezione dei consumatori a intervenire con urgenza per tutelare i consumatori in tutta Europa, applicando standard di trasparenza e protezioni che siano all’altezza degli elevati livelli garantiti dai partner Ota di Ryanair”.

La replica

Ribatte un portavoce di eDreams ODIGEO: “Questa sentenza riguarda un dettaglio minore di visualizzazione su una versione obsoleta della nostra piattaforma che abbiamo dismesso da tempo; è pertanto irrilevante per la nostra offerta attuale. Ryanair afferma di ‘accogliere con favore’ le decisioni giudiziarie, e saremo lieti quando si conformerà finalmente alla lunga lista di decisioni vincolanti che abbiamo ottenuto per le sue gravi pratiche anti-consumatore in questa stessa giurisdizione, la Germania, oltre che in Spagna, dove continua a violare palesemente le ordinanze dei tribunali che le impongono di cessare la sua campagna falsa e denigratoria contro di noi. Ryanair deve smettere di agire come se fosse al di sopra della legge”.