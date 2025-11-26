Flibco lancia i collegamenti in bus tra Malpensa e Como

È disponibile da oggi un nuovo collegamento su gomma tra l’aeroporto di Milano Malpensa e la stagione San Giovanni di Como. Il servizio porta la firma di Flibco e prevede undici corse al giorno per direzione, tutti i giorni della settimana nelle fasce orarie di maggior flusso.

Il viaggio ha una durata di circa 50 minuti. A Como San Giovanni il servizio parte dal piazzale antistante la stazione, a pochi passi dal centro, mentre a Grandate Breccia la fermata si trova di fronte al deposito ASF, presso il parcheggio di interscambio Como Centro.

Il servizio è operato in collaborazione con Bus Miccolis.

“Siamo entusiasti di collaborare con Flibco in questo progetto che valorizza ancora di più il territorio e semplifica la vita dei viaggiatori,” dichiara Aurelia Maria Miccolis, direttore Generale di Miccolis S.p.A. “Per noi offrire un servizio efficiente, confortevole e puntuale non è solo un obiettivo, ma un impegno quotidiano. La nuova tratta Como–Malpensa rappresenta un passo importante verso una mobilità più moderna, interconnessa e al servizio delle persone.”

“Siamo molto orgogliosi di attivare la nostra prima linea Flibco dedicata a Como, ampliando le soluzioni di mobilità disponibili per chi deve raggiungere Malpensa,” commenta Giuseppe Martino, country manager di Flibco Italia. “Questa nuova tratta rappresenta un servizio aeroportuale realmente pensato per i viaggiatori, con orari costruiti sui flussi dei voli. Il nostro obiettivo è offrire un’opzione comoda e ben organizzata, e continueremo a investire in Italia per rendere gli spostamenti sempre più semplici ed efficienti.”