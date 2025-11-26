TTG Italia
Italian Exhibition Group

Dopo Halloween, Cinecittà World punta al Natale

Dopo Halloween, Cinecittà World punta al Natale

Dopo un periodo di Halloween di grande soddisfazione, Cinecittà World, il parco dei divertimenti a tema cinematografico di Roma, ha dato ufficialmente inizio alle festività del Natale. “Halloween è andata benissimo, per tutti i parchi italiani, e si conferma una stagione molto interessante. A noi è andata molto bene, visto che nel weekend clou abbiamo registrato oltre 38 mila presenze - ha dichiarato David Tommaso, direttore generale –. Per queste festività abbiamo invece ampliato le proposte dedicate alle famiglie e ai bambini, introdotto numerose novità, e arricchito il percorso con la nuova casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, spettacoli a tema completamente inediti e ambientazioni immersive che uniscono divertimento, cinema e la tradizione natalizia più autentica”. Confermata anche la festa di Capodanno più grande d’Italia. Si chiude, il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana con dolci, sorprese e tanta allegria per tutti i bambini.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana