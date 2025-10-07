Gian Battista Merigo torna in campo con Istante Viaggi di Luca Caraffini

Gian Battista Merigo, o più semplicemente GB Merigo, torna al fianco di Luca Caraffini, che aveva affiancato nella nascita di BravoNet e fa il suo ingresso in Istante Viaggi.

La sua esperienza ultra quarantennale sarà messa a disposizione delle filiali della rete, con la creazione de ‘I Viaggi di GB Merigo’, un progetto che vuole proporre itinerari di qualità, capaci di unire persone e creare esperienze autentiche.

“Accogliere GB nel nostro team significa aggiungere valore a tutta la rete Istante – dichiara il ceo Luca Caraffini –. La sua esperienza e la sua visione arricchiranno il nostro approccio ai viaggi di gruppo, settore nel quale ha dimostrato talento e professionalità unici”.

Dopo lo sviluppo di BravoNet, network da cui era poi nato Geo, Gian Biattista Merigo aveva proseguito la sua attività nel settore del turismo fino a cedere. dopo decenni, la sua agenzia di viaggi storica per intraprendere nuove esperienze.