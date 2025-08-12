Apre il Park Hyatt Kuala Lumpur nel secondo grattacielo più alto al mondo

Ha scelto il secondo grattacielo del mondo in quanto ad altezza per stupire ancora una volta. Aprirà nel Merdeka 118, tra i piani 75 e 115, il nuovo Park Hyatt di Kuala Lumpur: una struttura che raggiunge i 680 metri di altezza (contro gli 830 del Burj Khalifa di Dubai).

Ciascuna delle 252 camere e suite dispone di finestre dal pavimento al soffitto e le persiane consentono un'illuminazione di luce naturale. Le suite offrono un bagno completo con doccia a pioggia separata e un vaporizzatore per aromaterapia, un doppio lavabo, un armadio a muro, un'area studio personale e, in alcune stanze selezionate, spazi per cene private con vista sul paesaggio urbano.

I ristoranti includono Merdeka Grill e Park Lounge. Hyatt definisce Merdeka Lounge un 'esperienza di grill moderna', concentrandosi su tagli di carne di alta qualità, frutti di mare sostenibili e prodotti locali. I piatti signature saranno preparati o affettati a tavola, come il salmone arrosto al cedro, il chateaubriand e il gelato alla vaniglia guarnito con il caviale T'lur locale.

Il 99° piano, si legge su Travelweekly, è l'area benessere del Park Hyatt Kuala Lumpur, che include uno studio per movimenti yoga, un centro fitness con attrezzature cardio Integrity+ Series di Life Fitness, suite private per trattamenti con spogliatoi, una sala relax con bagno turco aromaterapico e alcova di sale himalayano, una piscina di vitalità e una piscina a sfioro con vista sullo skyline.