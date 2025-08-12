Aerotaxi, la spinta del Governo Usa per le autorizzazioni

Nuovo impulso al settore degli aerotaxi dall’amministrazione a stelle e strisce. Dopo un anno difficile, che ha visto l’uscita di scena di due tra le principali aziende di questo comparto (le tedesche Lilium e Volocopter), una spinta arriva dal Governo Trump che ha firmato un ordine esecutivo specifico per il comparto.

Come riporta ilsole24ore.com, si apre così la corsa degli Usa al primato tecnologico con l’Asia, dopo l’autorizzazione da parte della Cina dell’aerotaxi senza pilota prodotto dalla sua EHang. che fino ad oggi ha venduto 600 modelli.

Diverso lo scenario europeo, dal momento che i due player citati prima hanno dovuto issare bandiera bianca e la sola Volocopter è riuscita a tornare in pista con l’aiuto degli austriaci di Diamond Aircraft.

L’ordinanza Usa prevede, tra le altre misure, di testare il mercato degli eVTOL prima dell’ottenimento della certificazione, con un programma pilota di missioni mediche, cargo e militari in aree a bassa densità di popolazione.

Anche perché il settore resta promettente e le prospettive non mancano.