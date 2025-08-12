Primo volo di prova per il quinto prototipo del B777x. Si avvicina così il lancio del nuovo modello di casa Boeing, che con questo passaggio segna l’inizio del processo di certificazione.

Come riporta preferente.com, l’entrata in servizio di questo nuovo aereo avviene in un momento in cui Boeing dispone già di oltre 20 777X completamente assemblati ma non certificati. Tutti rimangono in deposito in attesa del completamento del processo che ne consentirà la consegna alle compagnie aeree (il Boeing 777X vola con i sedili per la prima volta).

La realizzazione del nuovo aeromobile risale ormai al 2017; i primi voli di prova sono stati avviati nel 2020, ma gli eventi della prima parte del decennio hanno ritardato tutte le operazioni. Ora Boeing conta di ottenere la certificazione quest’anno e di iniziare le consegne nel 2026.