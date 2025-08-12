La Valle Soana cerca un destination manager

Prima il lancio del nuovo marchio turistico “Valle Soana - Una valle fantastica”, poi il potenziamento del portale di destinazione e dei social media. E ora la ricerca di un Destination Manager. La Valle Soana, in Piemonte, continua la marcia del suo piano strategico di sviluppo turistico.

Come riporta una nota, la call, promossa dai Comuni di Ronco Canavese (capofila), Ingria e Valprato Soana, dall’Unione Montana Valli Orco e Soana, dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dall’Associazione Operatori turistici Valle Soana, rappresenta l’avvio operativo del Progetto di Destination Management, previsto nell’ambito del piano strategico ‘G.IO.VA.N.I. – riGenerazIOne dei borghi storici della VAlle Soana’ del 2023, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando Next Generation We e predisposto da Ideazione srl.

“Il profilo ricercato - si legge ancora - avrà il compito di coordinare la comunicazione interna ed esterna della destinazione, progettare e implementare campagne promozionali, animare i canali social e digitali legati al portale ufficiale di incoming visitvallesoana.it, oltre a supportare la gestione operativa dei Centri Visitatori della valle, in sinergia con l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. Il contratto avrà durata fino a cinque anni e include attività di formazione e aggiornamento professionale”.