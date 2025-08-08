Via al grande esodo estivo, weekend da bollino nero in vista della settimana di Ferragosto

Questo fine settimana si raggiungerà il picco dell’esodo estivo. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, nel weekend alle porte, in vista della settimana di Ferragosto, si attendono sulle autostrade italiane 12 milioni e 640mila di spostamenti.

La mattinata più critica per il traffico sarà domani, sabato 9 agosto, quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord, nonché verso i confini.

Domenica 10 agosto è invece previsto bollino rosso. Per chi ha scelto il weekend breve, i rientri verso le grandi città sono previsti nel pomeriggio e in serata.

Gli itinerari maggiormente interessati dall’esodo estivo saranno in direzione Sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica; e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Per ridurre i disagi Anas ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1672); e potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale.

“In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni - ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero dei cantieri sospesi fino a 1.392 pari all’83% del totale. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi fino alle 22, domani, sabato 9 agosto, dalle 8 alle 22; e domenica 10 agosto, dalle 7 alle 22.