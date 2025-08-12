Sarà costruito in Italia l’aereo più grande del mondo

Si chiamerà WindRunner, sarà alto come un palazzo di quattro piani, si conquisterà il titolo di aereo più grande del mondo e sarà costruito in Italia. Questo il pedegree del nuovo aeromobile realizzato da Radia, una startup americana nata nel 2016.

A guidare l’azienda nella Penisola è Giuseppe Giordo che, come riporta corriere.it, dal maggio scorso riveste le cariche di presidente e ceo di Radia per l’Europa e l’Italia; manager di esperienza, nel curriculum allinea esperienze ai vertici di aziende nazionali come Alenia North America, Alenia Aermacchi (ex Finmeccanica) o estere (Saudi Arabian military industries).

La produzione dovrebbe iniziare nel 2029 e le prime consegne sono previste per l’anno successivo. Secondo le stime, ogni anno saranno prodotti 5 aeromobili per un totale di 120 WindRunner.

L’aereo è stato progettato specificatamente per trasportare le enormi pale eoliche: sarà lungo 108 metri e avrà un’apertura alare di 820 metri, con un’autonomia di volo di 2mila chilometri.