World2Fly verso il milione di passeggeri

“Con il nuovo A330, saremo in grado di superare il milione di passeggeri entro il 2025”: con questa dichiarazione il ceo di World2Fly, Bruno Claeys, ha salutato l’arrivo in flotta del nono aeromobile di questo modello.

Come riporta preferente.com, gli obiettivi della compagnia sono fissi sui collegamenti a lungo raggio, con una flotta composta da cinque A330 e 3 A335.

Il nuovo aeromobile ha ha una capacità di 352 passeggeri ed è dotato di un sistema di intrattenimento individuale per ogni posto. L’ingresso in flotta rientra in un accordo firmato circa sei mesi fa, attraverso il quale la compagnia sta gradualmente ricevendo unità.