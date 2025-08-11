Fs, migliorata la puntualità sull’Av e sulle linee tradizionali

FS raggiunge un traguardo importante nel mese di luglio, migliorando significativamente la puntualità dei treni rispetto allo stesso periodo del 2024. L’Alta Velocità ha registrato un incremento di 10 punti percentuali, passando dal 61,1% al 71,3%.

Anche gli Intercity hanno visto un miglioramento, con una puntualità passata dal 72,8% al 78,2%, mentre i treni Regionali sono saliti dall’87,2% all’89,9%.

Questi risultati sono stati ottenuti in un contesto di grande trasformazione, con oltre 1.200 cantieri attivi per ammodernare la rete ferroviaria, in linea con gli obiettivi del Pnrr. Per supportare i viaggiatori in questo periodo di cambiamenti, FS ha potenziato i servizi di assistenza, con circa 250.000 QR Code ‘Trenitalia in viaggio con te’ installati a bordo. Inoltre, Rfi ha lanciato una campagna informativa sui progressi dei lavori, attiva dal febbraio 2025.