Explora Journeys svela ‘Endless Worlds’, l’attesa traversata world journey 2029 inaugurale che si svolgerà a bordo di Explora I. Estesa su 128 giorni dal 6 gennaio al 14 maggio 2029, questa traversata da est a ovest rappresenta la prima opportunità per gli ospiti del brand di esplorare il mondo attraverso un unico viaggio continuo che toccherà quattro continenti, 29 Paesi e territori e 63 destinazioni.

Le prenotazioni per ‘Endless Worlds’ apriranno all’inizio del 2026. Si può esprimere il proprio interesse sul sito di Explora, contattare il proprio consulente di viaggio o rivolgersi all’Explora Experience Centre.

Quattro mesi di navigazione da Dubai a Barcellona

‘Endless Worlds’ segna un nuovo capitolo per Explora Journeys, guidato dalla filosofia distintiva del brand, ‘Ocean state of mind’. Il viaggio segue le rotte degli antichi commerci, degli scambi culturali e delle connessioni umane, attraversando gli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico e offrendo un ritmo fluido di scoperta: dalla costa soleggiata di Dubai fino alla conclusione sulle rive mediterranee di Barcellona. ‘Endless Worlds’ porterà inoltre Explora Journeys per la prima volta in Australia e Nuova Zelanda.

“Endless Worlds rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione di Explora Journeys”, ha dichiarato Anna Nash, Presidente di Explora Journeys. “La nostra world journey 2029 inaugurale incarna i nostri valori più profondi: esplorazione senza confini, curiosità culturale e un rapporto significativo con l’oceano. Permette ai nostri ospiti di vivere il mondo come un’unica storia ininterrotta, raccontata gradualmente e con eleganza, con il tempo e lo spazio per assorbirne appieno la bellezza”.

L’itinerario in sette ‘passaggi’

‘Endless Worlds’ si articola in sette passaggi distinti, ciascuno concepito come un viaggio completo con una propria narrativa, ma intrecciati tra loro per formare un’unica storia continua di esplorazione e scoperta. Il viaggio ha origine a Dubai: dai suoi orizzonti dorati ai porti carichi di spezie dell’India e agli atolli scintillanti delle Maldive.

Explora I proseguirà verso lo Sri Lanka, prima di raggiungere le vivaci capitali del Sud-est asiatico e le iconiche isole di Bali e Komodo. Il viaggio avanzerà poi verso l’Oceania, facendo scalo a Sydney, con notti a Cairns, Airlie Beach, Brisbane e Melbourne, ed esplorando le meraviglie della Tasmania e i fiordi della Nuova Zelanda. Gli ospiti scopriranno poi il cuore del Pacifico, immergendosi nel calore delle Fiji, nella ricchezza di Tonga e delle Isole Cook, nella serenità della Polinesia Francese e nello spirito dell’Isola di Pasqua.

Attraversando le Americhe, Explora I transiterà attraverso il Canale di Panama, proseguendo lungo la costa pacifica tra i tesori di Cile e Perù. Navigando verso est attraverso l’Atlantico, gli ospiti incontreranno gemme insulari remote, da Bermuda all’Isola di Faial e São Miguel nelle Azzorre, prima di concludere il loro viaggio a Barcellona.