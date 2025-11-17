Volver Tour Operator con Explora Journeys, primo viaggio per amanti del padel sul mare

Prende vita un nuovo capitolo nel mondo dei viaggi di lusso: Volver Tour Operator offre agli ospiti l’opportunità di vivere una crociera ai Caraibi con un elemento esclusivo: un campo da padel a bordo della nuova Explora III, la nave di Explora Journeys.

“Non sarà un semplice viaggio in mare aperto, né un semplice torneo di padel: sarà la combinazione di mondi diversi che convivono per creare qualcosa di veramente unico” spiega Giada Marabotto, fondatrice di Volver Tour Operator.

A bordo di Explora III, gli ospiti vivranno l’eleganza che contraddistingue Explora Journeys: suite fronte oceano, gastronomia d’autore, benessere rigenerante e ora anche il brivido di una sfida sportiva sul primo campo da padel in alto mare. La partenza del viaggio è prevista per marzo 2027 e si prevede la partecipazione di un campione di padel.

“Il vero lusso oggi non è solo comfort, ma la possibilità di vivere esperienze straordinarie. Portare il padel in mare aperto significa fondere passione, divertimento e viaggio, creando un progetto che non ha precedenti” aggiunge Anna Maria Alessandrini, business relationship lead Italy di Explora Journeys.

Il debutto avverrà con un itinerario caraibico che unirà la bellezza delle isole, l’armonia del mare e l’adrenalina del gioco. “Questo è solo l’inizio: il nostro obiettivo è offrire viaggi indimenticabili, in cui le persone si sentano parte di un’esperienza più grande di loro. È questo che intendiamo quando parliamo di lusso” conclude Marabotto.