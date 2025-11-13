Explora Journeys e il lusso dell’equilibrio: la nuova campagna con Jannik Sinner

“In Explora Journeys crediamo che il vero lusso risieda nell’equilibrio, dove ogni dettaglio è realizzato con intenzione, ma vissuto con naturalezza. Jannik incarna perfettamente questa filosofia”. Spiega così Anna Nash, presidente di Explora Journeys, la nuova campagna di promozione della compagnia ‘The Effort of Effortless’, che si avvale della presenza di Sinner, Global Ambassador del brand.

Explora Journeys lancia infatti una mini-serie esclusiva in otto episodi, che nel primo episodio offre uno sguardo inedito del dietro le quinte del campione di tennis, rivelando la concentrazione, la dedizione e la precisione che rendono l’eccellenza qualcosa di naturale e senza sforzo. “La sua maestria appare spontanea, ma è il frutto di anni di disciplina e dedizione. Insieme, invitiamo i nostri ospiti a riscoprire l’arte di rallentare e di ritrovare uno scopo in mare”, rimarca Nash.

La serie celebra i valori condivisi da Explora Journeys e Jannik Sinner - autenticità, impegno e consapevolezza - e invita gli spettatori a rallentare, riconnettersi e riscoprire il proprio Ocean State of Mind. Nato nella serenità delle Alpi italiane, Sinner incarna la calma, l’equilibrio e la compostezza che sono al centro della filosofia del brand, portando la stessa determinazione silenziosa nella sua vita dentro e fuori dal campo. Attraverso la sua prospettiva, gli ospiti sono invitati a vivere l’eleganza, l’attenzione al dettaglio e la tranquillità che caratterizzano ogni giornata a bordo delle navi Explora Journeys.