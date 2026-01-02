Il Jordan Tourism Board annuncia con un comunicato stampa ufficiale la chiusura dell’ufficio di rappresentanza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026.

La decisione, spiega l’ente, rientra “nel piano di riorganizzazione degli uffici turistici a livello internazionale promosso dal Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle attività sui mercati esteri”..

I nuovi contatti

Dal nuovo anno sono cambiati i contatti: “per ogni richiesta di supporto, informazioni o collaborazione, operatori turistici, media e viaggiatori italiani dovranno rivolgersi direttamente alla sede centrale del Jordan Tourism Board, scrivendo all’indirizzo info@visitjordan.com”, informa la nota. Contestualmente, comunica l’ente, “le caselle di posta elettronica italy@visitjordan.com e marco@visitjordan.com” sono disattivate.

La chiusura dell’ufficio italiano segna la conclusione di una fase importante per la promozione della destinazione sul mercato tricolore. Nel comunicato, l’ufficio italiano del Jordan Tourism Board esprime “un sentito ringraziamento a tutti gli operatori del settore, ai rappresentanti della stampa e a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno collaborato attivamente al successo e al posizionamento della Giordania nel mercato italiano”, confermando la volontà di proseguire il dialogo con il trade attraverso una gestione centralizzata.