Explora Journeys lancia il suo nuovo sito web

Un nuovo sito web con una visual identity raffinata. È questa l’ultima novità in casa Explora Journeys, che segna un’evoluzione significativa nel percorso creativo e digitale del marchio.

Il nuovo sito riflette il posizionamento premium del brand e la sua filosofia distintiva, l’Ocean State of Mind — un invito a esplorare il mondo con uno sguardo moderno e consapevole. Caratterizzata da eleganza e chiarezza, la nuova piattaforma introduce un sistema di navigazione più intuitivo, che consente un accesso fluido alle Journeys ideate dal brand con cura e visione.

Ogni pagina dedicata a un viaggio è stata ripensata per offrire una panoramica completa e immediata delle informazioni chiave: nome della nave, durata, numero di destinazioni visitate, tariffe e momenti salienti giorno per giorno. Il formato a pagina unica offre un’esperienza di pianificazione più semplice, trasparente e coinvolgente, perfettamente in linea con le esigenze dei viaggiatori più esigenti e della community di consulenti di viaggio. Il risultato è un modo più fluido, ispirante e naturale di scoprire e organizzare il proprio viaggio.

Oltre alla funzionalità, l’aggiornamento arricchisce la dimensione narrativa e approfondisce la scoperta delle destinazioni. I contenuti editoriali potenziati invitano gli utenti a immergersi nella storia di ogni Journey, offrendo prospettive autentiche sulle culture, i paesaggi e le esperienze che li attendono.

Questa evoluzione digitale e visiva arriva in un momento cruciale per Explora Journeys, che continua a espandere la propria flotta e presenza globale. Dopo il lancio di Explora I nel 2023, Explora II nel 2024 e in vista del debutto di Explora III, questo traguardo rappresenta il raggiungimento della metà del percorso della flotta inaugurale.