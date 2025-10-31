TTG Italia
Italian Exhibition Group

Explora Journeys, crociera speciale nei Caraibi con l’esploratore Mike Horn

Explora Journeys, crociera speciale nei Caraibi con l’esploratore Mike Horn

Explora Journeys amplia le esperienze immersive dedicate al turismo consapevole con “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blue”, crociera di 10 notti in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e ritorno il 4 febbraio. A bordo sarà presente l’esploratore e membro del consiglio consultivo della MSC Foundation, Mike Horn, che accompagnerà gli ospiti in un percorso dedicato alla tutela degli oceani.

L’itinerario toccherà Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola privata e riserva protetta. A Oranjestad, il 30 gennaio, Horn si unirà agli ospiti per cinque notti a bordo, guidando gli “Ocean Dialogues”, incontri esclusivi dedicati al legame tra avventura, consapevolezza ambientale e salvaguardia marina.

Ocean Cay sarà inoltre il cuore delle attività dedicate alla sostenibilità: gli ospiti visiteranno il Marine Conservation Center della MSC Foundation e scopriranno i progetti di ripristino dei coralli e protezione degli ecosistemi fragili.

Figura iconica dell’esplorazione mondiale — dal raggiungimento del Polo Nord in solitaria in inverno alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati — Mike Horn porta a bordo la sua visione. La collaborazione rafforza la missione della MSC Foundation, organizzazione fondata dalla famiglia Aponte e attiva nella conservazione marina, nell’educazione e nel supporto alle comunità, facendo di Ocean Cay un laboratorio di sostenibilità applicata al turismo.

“La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti,” ha dichiarato Anna Nash, Presidente di Explora Journeys. “Collaborare con Mike Horn e la MSC Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare.”

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana