Explora Journeys, crociera speciale nei Caraibi con l’esploratore Mike Horn

Explora Journeys amplia le esperienze immersive dedicate al turismo consapevole con “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blue”, crociera di 10 notti in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e ritorno il 4 febbraio. A bordo sarà presente l’esploratore e membro del consiglio consultivo della MSC Foundation, Mike Horn, che accompagnerà gli ospiti in un percorso dedicato alla tutela degli oceani.

L’itinerario toccherà Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola privata e riserva protetta. A Oranjestad, il 30 gennaio, Horn si unirà agli ospiti per cinque notti a bordo, guidando gli “Ocean Dialogues”, incontri esclusivi dedicati al legame tra avventura, consapevolezza ambientale e salvaguardia marina.

Ocean Cay sarà inoltre il cuore delle attività dedicate alla sostenibilità: gli ospiti visiteranno il Marine Conservation Center della MSC Foundation e scopriranno i progetti di ripristino dei coralli e protezione degli ecosistemi fragili.

Figura iconica dell’esplorazione mondiale — dal raggiungimento del Polo Nord in solitaria in inverno alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati — Mike Horn porta a bordo la sua visione. La collaborazione rafforza la missione della MSC Foundation, organizzazione fondata dalla famiglia Aponte e attiva nella conservazione marina, nell’educazione e nel supporto alle comunità, facendo di Ocean Cay un laboratorio di sostenibilità applicata al turismo.

“La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti,” ha dichiarato Anna Nash, Presidente di Explora Journeys. “Collaborare con Mike Horn e la MSC Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare.”