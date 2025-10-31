Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sulla questione affitti brevi. L’ipotesi di aumento dell’aliquota dal 21 al 26% prevista nella legge di bilancio ha infatti scatenato una ridda di polemiche, che il Governo sta cercando di stoppare anche attraverso l’intervento dei suoi vertici.

“Sugli affitti brevi - ha detto quindi Meloni in un’intervista al TG 1 - deve decidere il Parlamento. La ratio del provvedimento non è fare cassa, ma favorire le famiglie e abbassarli”. La premier sottolinea che “fra affittare a una famiglia o a un turista, si tenderà ad affittare a un turista, e gli affitti per le famiglie aumenteranno”.

Secondo la lettura di Meloni, quindi, gli affitti turistici sono economicamente più vantaggiosi per i proprietari, e la norma prevista vorrebbe tentare di riequilibrare le possibilità di accesso ad affitti tradizionali. “Il nostro obiettivo - ha concluso Meloni – è abbassare gli affitti per le famiglie”.