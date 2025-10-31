Minor Hotels amplia la presenza in Italia con Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce

Minor continua ad investire in Italia con la nascita di un nuovo Tivoli. Nell’aprile del 2026 aprirà il Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce, situato nel centro storico della città, con 45 camere un ristorante al piano terra e un lounge bar sul tetto con vista sul campanile del Duomo.

Per gli ospiti saranno disponibili inoltre un'area benessere con piscina, sale trattamenti, bagno turco e una palestra completamente attrezzata.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova proprietà Tivoli in collaborazione con Gest Resort. Con questa ultima aggiunta, il portfolio di Minor Hotels raggiungerà un totale di 60 proprietà in Italia – dice Gonzalo Aguilar, ceo di Minor Hotels Europe & Americas -. Situato in una posizione esclusiva e caratterizzato da uno stile unico, questo hotel eleverà l'offerta di ospitalità di lusso a Lecce, fondendo perfettamente il ricco patrimonio e il savoir-faire di Tivoli con l’essenza di un’autentica fuga pugliese.”

Tivoli Hotels & Resorts è nota per il suo legame autentico con ogni destinazione. Il marchio si è espanso dal Portogallo al Brasile, al Qatar e alla Cina, e ha ulteriormente ampliato la sua presenza in Europa con recenti aperture in Spagna, Italia e Paesi Bassi. Quest'anno il marchio ha ulteriormente ampliato la sua presenza in Portogallo con l'apertura di Tivoli Kopke Porto Gaia e Tivoli Estela Golf & Lodges, entrambi nel nord del Paese.