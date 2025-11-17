Finisce lo sciopero Boeing, riprendono le attività

Dopo lo shutdown finisce anche lo sciopero dei dipendenti Boeing, che durava da agosto scorso. Dopo 101 giorni di astensione, domenica infatti, i dipendenti del colosso aeronautico di Seattle sono tornati in fabbrica.

Il nuovo contratto è stato approvato dal 68% dei 3200 lavoratori e tra le novità prevede il riconoscimento di un incentivo bonus di 6 mila dollari.

I ritardi maggiori causati da questo sciopero si sono avuti nelle consegne militari di F15 e in quelle commerciali dei B777.