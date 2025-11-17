TTG Italia
Finisce lo sciopero Boeing, riprendono le attività

Dopo lo shutdown finisce anche lo sciopero dei dipendenti Boeing, che durava da agosto scorso. Dopo 101 giorni di astensione, domenica infatti, i dipendenti del colosso aeronautico di Seattle sono tornati in fabbrica.

Il nuovo contratto è stato approvato dal 68% dei 3200 lavoratori e tra le novità prevede il riconoscimento di un incentivo bonus di 6 mila dollari.

I ritardi maggiori causati da questo sciopero si sono avuti nelle consegne militari di F15 e in quelle commerciali dei B777.

