Booking.com apre ai pagamenti con Revolut Pay

Su Booking.com è ora possibile effettuare pagamenti tramite Revolut Pay. L’Ota ha siglato una partnership con Revolut per garantire ai clienti una soluzione di transazione aggiuntiva.

Per finalizzare gli acquisti sulla piattaforma di prenotazione sarà così possibile utilizzare l’app Revolut. “Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere più semplice le esperienze delle persone nel mondo, e introdurre soluzioni innovative per rendere le transazioni sulla nostra piattaforma veloci, sicure e flessibili per tutti i clienti è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Data la forte crescita di Revolut nei principali mercati europei, questa partnership si è rivelata una scelta naturale” dichiara JC Rodriguez, senior director commercial Fintech di Booking.com. “Siamo entusiasti di questa collaborazione e continueremo a lavorare con Revolut per esplorare opportunità strategiche che offrano valore ai nostri milioni di viaggiatori e partner in tutto il mondo.”

Chi paga con Revolut Pay sulla piattaforma, inoltre, guadagnerà RevPoints extra su tutti gli acquisti.

“La nostra strategia in Revolut è quella di incontrare i clienti dove si trovano” afferma Alex Codina, generalmanager acquiring di Revolut. “Considerata la passione dei nostri clienti per i viaggi e i milioni di utenti di Booking.com, questa partnership è per noi una scelta naturale. L’integrazione di Revolut Pay si traduce in un’esperienza di pagamento più rapida, sicura e gratificante per gli utenti.”