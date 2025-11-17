Viaggialdo potenzia l’offerta con Viva Resorts ed Eurostars Hotel

Continua a crescere l’offerta di Viaggialdo. L’operatore ha siglato nuovi accordi strategici con Viva Resorts ed Eurostars Hotel, ampliando così il portfolio nei Caraibi, negli Usa, in Marocco e in Messico.

“Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie un prodotto sempre più completo e competitivo, selezionando partner affidabili e destinazioni che rispondano alle richieste reali del mercato”, spiega in una nota Elisa Sebastelli, amministratore delegato di Viaggialdo.

L’intesa con Viva Resorts porta nella programmazione Viaggialdo due strutture: il Viva Miches by Wyndham, in Repubblica Dominicana, e il Viva Fortuna Beach by Wyndham, a Freeport, Bahamas.

L’accordo con Eurostars Hotel porta 4 indirizzi: Eurostars Winter Haven Miami, in Florida, Stati Uniti; Eurostars Casablanca, in Marocco; Reserve Hotel Exe El Pueblito, a Holbox Island, Messico; ed Eurostars Grand Cayacoa, a Samaná, Repubblica Dominicana.

Per supportare, inoltre, la crescita dell’area Africa, Viaggialdo accoglierà dal 1° dicembre un nuovo product manager specializzato su Kenya, Zanzibar e Sudafrica, il cui nome verrà svelato nelle prossime settimane.

“Le nuove collaborazioni e l’ingresso di una figura dedicata all’Africa rappresentano un passo importante nella crescita di Viaggialdo - continua Sebastianelli -. Gli ottimi riscontri dei Travel Open Day ci confermano che siamo sulla strada giusta e che le agenzie riconoscono il valore del lavoro che stiamo portando avanti”.