Boom di visitatori in Campania per il ponte dell’Immacolata

Grande presenza di turisti in Campania nel Ponte dell'Immacolata. Le previsioni del centro studi regionale di Confesercenti sono importanti: per il prossimo weekend, il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi. Sono previsti circa 430mila turisti in arrivo, oltre 200mila dei quali solo a Napoli. Il riempimento delle strutture ricettive sarà in media del 78%, con picchi più alti a Napoli e in Costiera e minori nelle altre mete regionali. La stima è di una spesa pro-capite, a notte, di 65 euro per turista. C'è infine anche da considerare l'arrivo dei 'pendolari', dove si prevede ogni giorno un'affluenza nel solo capoluogo di circa 10mila visitatori.

