Mese di grandi movimenti di flussi e, inevitabilmente, anche mese di scioperi, che a dicembre interesseranno tutti i tipi di traffico, aereo, ferroviario e talvolta di mobilità locale. Un riassunto dal bollettino del Ministero dei trasporti.

Si parte martedì 9 dicembre con il personale di Atac Roma, previste 24 ore di sciopero che intaccheranno la mobilità della Capitale. Il clou di disagi sarà con tutta probabilità venerdì 12 dicembre quando CGIL ha previsto uno sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati per l’intera giornata fino alle 21: attenzione puntata, quindi, sulle ferrovie per quel giorno.

Agitazione Tirrenia Cin e Moby per 48 ore, del personale marittimo e amministrativo delle società di navigazione, dalle 15 del 9 dicembre fino alle 15 dell’11 dicembre (promossa dalle organizzazioni Federmar, Ugl Mare e Usb nel contesto aziendale di difficoltà e di timori legati ai livelli occupazionali).

Mercoledì 17 dicembre tocca al traffico aereo con una serie simultanea di agitazioni su diversi fronti, nella fascia dalle 13 alle 17. Scioperano infatti per 4 ore: il personale Enav a livello nazionale, così come il personale delle aziende associate Assohandlers negli scali aeroportuali, il personale di Vueling, Air France, KLM e il personale di volo e a terra di Ita Airways.