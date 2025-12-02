Il 3 stelle Hotel Arya di Sirmione entra nel network BWH Hotels

L’Hotel Arya di Sirmione, tre stelle, entra nel network BWH Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand Best Western. Si tratta del secondo ingresso sul lago di Garda per il gruppo: la struttura è già disponibile sui canali di prenotazione BWH.

Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe: “L’ingresso dell’Hotel Arya nel brand Best Western conferma la nostra strategia di crescita nelle destinazioni più attrattive d’Italia. Sirmione è una località iconica, capace di coniugare storia, benessere e paesaggi unici, e siamo felici di poter offrire ai nostri clienti una nuova struttura che rispecchia perfettamente i valori di ospitalità del gruppo. Con questo secondo ingresso sul lago di Garda rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in un’area di grande interesse turistico”.

Grazie alla sua posizione privilegiata, all’inizio della penisola di Sirmione, il BW Hotel Arya consente di raggiungere facilmente i luoghi simbolo della città e si propone come punto di partenza ideale per scoprire le attrazioni del lago di Garda e dei suoi dintorni. Dai parchi tematici Gardaland e Movieland al Parco Giardino Sigurtà e al Parco Natura Viva, tutto è a breve distanza.

L’accoglienza è pensata per ogni esigenza: la struttura è pet friendly e i bambini sotto i 4 anni soggiornano gratuitamente.