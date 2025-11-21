Il Grand Hotel della Posta di Sondrio entra in BWH Hotels

La collezione WorldHotels Distinctive di BWH Hotels apre le porte al Grand Hotel della Posta di Sondrio, gestito dal gruppo italiano Saint Jane Hotels & Suites e già disponibile alle prenotazioni sui canali del marchio.

Commenta l’affiliazione Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe: “Il Grand Hotel della Posta - sottolinea - arricchisce l’offerta di ospitalità d’eccellenza nel brand WorldHotels e conferma la qualità della sua accoglienza. Di fronte al sempre più frequente arrivo di ospiti dall’estero, il volto del nostro marchio combacia con quello della comunità: saper accontentare le aspettative internazionali con l’eco di un brand internazionale avrà un impatto sul territorio, perché significa posizionare diversamente la città di Sondrio nel panorama turistico globale”.

In vista delle Olimpiadi lo storico hotel del 1862, posta delle diligenze lungo la Strada Regia che collegava Milano alla Svizzera, segna il terzo ingresso nel network BWH da parte del Gruppo SJ, già presente con l’Hotel Centrale di Tirano e Le Dune Resort nel portafoglio upper midscale BW Signature Collection. L’operazione, secondo l’a.d. Andrea Sangiani, “valorizza l’identità storica e culturale di un hotel che incarna un’esperienza esclusiva, autentica e profondamente legata al territorio. Siamo orgogliosi di contribuire a portare l’eccellenza valtellinese nel panorama dell’hotellerie internazionale”.