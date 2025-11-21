Orient Express, nasce il secondo veliero: Orient Express Olympian

È partita ufficialmente oggi, con la posa della chiglia e la coin ceremony, la nascita del secondo veliero a marchio Orient Express. Si chiamerà Orient Express Olympian e affiancherà l’Orient Express Corinthian a partire dal 2027.

Frutto dell’incontro tra tradizione e tecnologia d’avanguardia, Orient Express Olympian avrà una lunghezza di 220 metri (721 piedi) e, insieme a Orient Express Corinthian, sarà il più grande veliero del mondo. Beneficerà inoltre del sistema velico innovativo SolidSail, sviluppato e progettato da Chantiers de l’Atlantique per ridurre le emissioni

Mentre Orient Express Olympian entra nella fase di costruzione, Orient Express Corinthian, la sua gemella, inizierà le prove in mare questo dicembre 2025. Il Corinthian prenderà poi il largo a maggio 2026 nel Mediterraneo, per poi proseguire nei Caraibi in inverno.