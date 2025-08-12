Rocco Forte Hotels, aperte le prenotazioni per il nuovo The Carlton Milan

Sono aperte le prenotazioni per The Carlton Milan, il secondo presidio di Rocco Forte Hotels, al debutto il prossimo 6 novembre. Il Gruppo di Sir Rocco Forte ha reso noto che è già possibile riservare un soggiorno via telefono o e-mail, mentre bisognerà attendere fino al 2 settembre per procedere con il booking online.

Situato nel cuore di Milano, con ingressi in via Senato 5 e via della Spiga 8, il sedicesimo indirizzo del brand luxury incarnerà una nuova visione del lusso, attraverso un mix di tradizione e contemporaneità, e inviterà i suoi ospiti a scoprire il capoluogo lombardo attraverso arte, design, cucina e benessere.

L’hotel ospiterà 71 camere e suite progettate per offrire la sensazione di una residenza privata, con interni curati curati dai designer Philip Vergeylen e Paolo Moschino, in collaborazione con Olga Polizzi.

Completeranno l’offerta una proposta culinaria curata dallo chef Fulvio Pierangeli, con un ristorante, un cocktail bar e un giardino interno per momenti di quiete; e l’Irene Forte Spa, che proporrà rituali ispirati alla natura e una nuova filosofia di longevità inserita nell’ambiente urbano, con sale trattamenti, zone umide, una sala relax, un centro fitness e un salone di bellezza e parrucchiere dedicato.

Infine, esperienze personalizzate consentiranno agli ospiti di scoprire una Milano inedita e la sua evoluzione.