Sono i pacchetti per assistere alle gare di hockey su ghiaccio i più richiesti per i prossimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. A tre mesi esatti dall’inizio della manifestazione, l’offerta hospitality di Milano guida le vendite, grazie anche al contributo dei pacchetti dedicati al pattinaggio di figura, allo short track e, soprattutto, alla Cerimonia di Apertura in calendario il 6 febbraio allo stadio di S. Siro (secondo evento più richiesto in assoluto).

“Il 40% di richieste complessive per l’hockey su ghiaccio - ha spiegato all’evento di countdown Emilio Pozzi, ceo del provider ufficiale di hospitality dei Giochi Olimpici ‘On Location Italia’ - è sicuramente legato alla partecipazione dei giocatori professionisti dell’NHL, presenti per la priva volta nella storia alla manifestazione, ma anche alla curiosità suscitata dalla nuova Santa Giulia Ice Hockey Arena”.

Fuori Milano vince lo sci

Fuori dalla metropoli, l’interesse maggiore è rivolto alle gare di sci acrobatico a Livigno e al biathlon ad Anterselva, in Trentino-Alto Adige, ma l’avvicinarsi dell’evento sta in realtà accelerando la domanda per tutte otto le location dei Giochi. Merito dell’attrattività territoriale valorizzata dall’originale modello di Olimpiadi diffuse, con la possibilità di incontrare in loco grandi campioni come la sciatrice Lindsey Vonn a Cortina, o interagire con gli ambassador Federica Pellegrini e Gianluca Gazzoli, così come gli ex atleti azzurri Stefania Belmondo e Giorgio Rocca.